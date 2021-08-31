Замминистра строительства Челябинской области Белавкина оставили в СИЗО

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31 августа 2021, 11:18 Анна Семенова

Замминистра проведет в СИЗО еще минимум месяц. Фото: Челябинск Сегодня

Адвокаты не смогли изменить для него меру пресечения.

Иван Белавкин останется под стражей минимум до 3 октября. Такое решение сегодня вынес Челябинский областной суд. Адвокаты обвиняемого в получении взятки замминистра строительства пытались обжаловать решение первой инстанции и изменить меру пресечения для своего клиента, но потерпели поражение.

Белавкина, который отвечал за строительство и инфраструктуру региона, задержали 3 июня. Его обвиняют в получении крупной взятки. 1,2 миллиона рублей чиновник получил от некой коммерческой организации взамен на лоббирование ее интересов при выполнении муниципального контракта.

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