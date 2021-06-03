Подозревается в крупной взятке: в Челябинске задержан первый замминистра
3 июня 2021, 10:21 Анна Семенова
Иван Белавкин отвечал за строительство и инфраструктуру региона с 2019 года
Сумма взятки пока не называется, однако, сообщается, что она особо крупная. На допрос Ивана Белавкина, занимающего пост заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, увезли сегодня, 3 июня.
В пресс-службе УФСБ пояснили, что возбуждено уголовное дело, подробности следователи озвучат чуть позже. Сайт ura.ru пишет о том, что силовики будут настаивать на аресте Белавкина.
Znak.com предполагает, что история со взяткой тянется из города Сатки, где были оплачены, но не выполнены коммунальные заказы.
В правительстве региона ситуацию прокомментировали так: всю необходимую помощь следствию оказать готовы. Минстрой продолжает работать в прежнем режиме.
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