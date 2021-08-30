Водитель автомобиля «скорой помощи», фельдшер и мотоциклист пострадали в результате серьезного ДТП в Москве

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30 августа 2021, 18:38 Источник: ТАСС

Aleksander Polyakov/Global Look Press

В Москве в понедельник в результате крупного ДТП на пересечении улиц Обручева и Профсоюзной пострадали водитель автомобиля «скорой помощи», фельдшер из бригады медиков и мотоциклист.

По предварительным данным, у мотоциклиста перелом пальца руки, у водителя медицинской машины - перелом шейных позвонков, у фельдшера - перелом костей таза. Пострадавшие госпитализированы,- передает ТАСС.

В столичном управлении ГИБДД сообщили, что «скорая» ехала на запрещающий сигнал светофора по улице Обручева, мотоциклист ехал со стороны Профсоюзной улицы. На перекрестке «скорая» и мотоцикл столкнулись. От удара автомобиль отбросило на полосу встречного движения, и он столкнулся с ещё четырьмя автомашинами.

Еще одно ДТП произошло в Москве на улице Лесная. В центре столицы столкнулись два легковых автомобиля.

22 августа два медика пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи в Москве.

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