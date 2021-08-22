Два медика пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи в Москве

На Енисейской улице на северо-востоке Москвы в воскресенье, 22 августа, легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. Об этом сообщил сегодня утром столичный департамент транспорта.
Согласно предварительной информации, полученной с места дорожно-транспортного происшествия, в результате случившегося пострадали врач и фельдшер, которые находились в "скорой". Уточняется, что машина медиков в результате аварии перевернулась.
К настоящему моменту информации о причинах и обстоятельствах случившегося не поступало.
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