Два медика пострадали в результате ДТП с машиной скорой помощи в Москве

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22 августа 2021, 12:25 Источник: Telegram

машина скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

На Енисейской улице на северо-востоке Москвы в воскресенье, 22 августа, легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. Об этом сообщил сегодня утром столичный департамент транспорта.

Согласно предварительной информации, полученной с места дорожно-транспортного происшествия, в результате случившегося пострадали врач и фельдшер, которые находились в "скорой". Уточняется, что машина медиков в результате аварии перевернулась.

К настоящему моменту информации о причинах и обстоятельствах случившегося не поступало.

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