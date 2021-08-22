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На МКАД произошла авария с участием грузовика

, 07:20 Источник: Telegram

На МКАД произошла авария с участием грузовика
машина полиции, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Вечером в минувшую субботу, 21 августа, на Московской кольцевой автодороге случилась авария с участием двух автомобилей. В результате случившегося было временно затруднено движение машин.

В дептрансе уточнили, что дорожно-транспортное происшествие случилось на внутренней стороне МКАД в районе станции метро "Лесопарковая". Известно, что столкнулись легковая машина и грузовик, вследствие чего движение в сторону Профсоюзной улицы было затруднено на 4,5 километра. 

Через некоторое время ситуация на дороге нормализовалась. Данных о пострадавших не поступало.

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