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Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области

, 16:32 Источник: РИА "Новости"

Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области
машина скорой помощи, Aleksander Polyakov/Global Look Press

В пятницу, 20 августа, в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на трассе в Саратовской области погибли четыре человека, в частности, один ребенок. Об этом заявили в ГИБДД.

Авария случилась в 15.10 (14.10 по московскому времени) на 155-м километре автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград в Вольском районе Саратовской области.

Предварительно установлено, что водитель легковой машины допустил столкновение с "КамАЗом" при выезде с прилегающей территории, после чего первый автомобиль вынесло на полосу встречного движение, где он врезался в другой грузовик.

На месте погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетний ребенок, а пятилетняя пассажирка легковушки была доставлена в больницу с травмами.

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