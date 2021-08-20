Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Саратовской области

В пятницу, 20 августа, в результате столкновения легкового автомобиля с двумя грузовиками на трассе в Саратовской области погибли четыре человека, в частности, один ребенок. Об этом заявили в ГИБДД.
Авария случилась в 15.10 (14.10 по московскому времени) на 155-м километре автодороги Сызрань – Саратов – Волгоград в Вольском районе Саратовской области.
Предварительно установлено, что водитель легковой машины допустил столкновение с "КамАЗом" при выезде с прилегающей территории, после чего первый автомобиль вынесло на полосу встречного движение, где он врезался в другой грузовик.
На месте погибли две женщины, мужчина и несовершеннолетний ребенок, а пятилетняя пассажирка легковушки была доставлена в больницу с травмами.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.