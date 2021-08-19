На Ставрополье ДТП с участием грузовика унесло жизни трёх человек
19 августа 2021, 18:58
На территории Ставропольского края произошла дорожная авария с участием грузовой машины Volvo и легковушки. Ее жертвами стали три человека.
По данным управления ГИБДД по региону, ДТП случилось сегодня примерно в час дня. Согласно предварительной информации, транспортные средства столкнулись на 325-м км федеральной автодороги “Кочубей - Зеленокумск - Минеральные Воды”.
Отмечается, что водитель иномарки Volkswagen Polo выехал на встречку и врезался в грузовик Volvo, который перевозил металлолом. Об этом ведомство сообщило в Instagram. Грузовая машина опрокинулась, погибшими оказались водитель Volkswagen в возрасте 61 года и две пожилые пассажирки.
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