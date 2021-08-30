Архитектурные ценности: в России проще всё снести, чем восстановить

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30 августа 2021, 15:08 Источник: blog/asobolevsky

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

В течение 700 лет символом немецкого Кенигсберга был Королевский замок. В наше время городской достопримечательностью российского Калининграда стал долгострой Дома Советов. Это огромное здание возвели именно там, где был замок.



Пострадавшая во время войны резиденция прусских королей все же сохранилась. В 1964 году специалисты Министерства культуры СССР отметили ее «значительную историко-архитектурную ценность», но советские и партийные власти, считая, что восстановление будет идеологически неправильным и дорогим, решили остатки замка снести.



В то же время вопреки мнению Кремля проводилось восстановление Тракайского замка близ Вильнюса. Он, по сути, был заново воздвигнут на острове среди озера и сейчас считается одним из красивейших в Европе. В Польше также практически с нуля восстановили Королевский замок в Варшаве. А в Калининграде на месте Королевского замка почти двадцать лет строили «дворец бюрократии», в одной башне которого должны были разместиться партийные власти, а в другой — советские. Дом Советов мыслился символом современного города и нового передового модерна.



Строительство Дома Советов начали в 1970 году, но затянули почти на двадцать лет. В 1989 году строительство здания заморозили, хотя оно было готово на 95%. В Доме Советов уже сделали остекление всех окон, включили отопление и смонтировали лифты. В Северной башне завершили внутреннюю отделку, сделали паркет и наклеили обои. В Южной башне оставалось только настелить полы, и объект был бы полностью готов.



В начале 90-х годов здание подверглось безжалостному разграблению, и лишь в 1995 году полуразрушенный к тому времени Дом Советов был приватизирован Акционерным обществом «Культурно-деловой центр». В 2003 году ОАО «Культурно-деловой центр» продал принадлежавшие ему 85% здания Дома Советов за 7,3 миллиона рублей ООО «Протострой», чтобы рассчитаться с кредиторами. Когда вскоре после этого «Культурно-деловой центр» был объявлен банкротом, в дело вмешались региональная прокуратура и агентство по имуществу Калининградской области. Они оспорили правомерность заключенной сделки купли-продажи. При этом Арбитражный суд Калининградской области почему-то не удовлетворил иск к компании «Протострой».

В апреле 2009 года Ленинградским районным судом города Калининграда было установлено, что сделка по продаже Дома Советов «изначально, в результате заранее спланированной многолетней преступной деятельности, была направлена на неправомерный переход права собственности на объект в собственность неустановленных следствием лиц, представляющих интересы компании «Протострой». За превышение должностных полномочий и продажу Дома Советов по цене в 40 раз меньше его рыночной стоимости управляющий АО «Культурно-деловой центр» Александр Дзантиев был осужден на 2 года условно. Только тогда Арбитражный суд Калининграда наконец признал сделку по продаже Дома Советов недействительной. Согласно закону, стороны сделки должны быть возвращены в свое первоначальное состояние. Но к тому времени ОАО «Культурно-деловой центр» уже не существовал. Поэтому, несмотря на все судебные решения, формально собственником 85% Дома Советов так и остался «Протострой».



В 2016 году нынешний губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что правительство области планирует переехать в Дом Советов. Объект был признан неаварийным, а достроить здание было готово АО «ДОМ.РФ». Компания «Протострой» согласилась продать свою долю здания региональным властям. В итоге Дом Советов выкупили почти за полмиллиарда бюджетных рублей. Это стало событием, озолотившим удивительно везучих хозяев долгостроя и «неустановленных следствием лиц».



Предполагалось, что уже в 2019 году начнутся работы по реконструкции многострадального Дома Советов. Но в ноябре 2020 года губернатор Антон Алиханов вдруг заявил, что необходимо снести это здание, поскольку по оценке авторитетных московских экспертов его достройка и реконструкция сопряжена с большими сложностями и может стоить не менее 3,5 миллиардов рублей. А снос обойдется в десять раз дешевле — от 300 до 350 миллионов.



Недавно архитектурная мастерская из Петербурга представила проект делового квартала, который должен появиться на месте Дома Советов. Предполагается воздвигнуть здесь огромное административное здание с МФЦ, музеем и офисным центром, гостиницу и жилые апартаменты.



Ситуация с долгостроем Дома Советов далеко не уникальна. В курортном городке Зеленоградск близ Калининграда прямо у моря вот уже 15 лет стоит недостроенная гостиница довольно интересной архитектуры. Она соседствует с красивым старинным зданием из красного кирпича, в котором когда-то размещалась администрация королевского курорта Кранц. Таким образом, тысячи отдыхающих могут здесь лицезреть памятник немецкой архитектуры рядом с памятником российской бесхозяйственности и расточительства. Пару лет назад недостроенная гостиница поменяла владельцев и вскоре будет снесена. Причем, старый долгострой выглядит архитектурным шедевром по сравнению с тем, что планируется возвести на этом месте.



В 2017 году в том же Зеленоградске в детском оздоровительном лагере у моря начали строить большой спортивный комплекс с бассейном. Весной 2021 года почти готовое здание было снесено. Стоимость строительства составила около 160 миллионов рублей. А за работы по сносу заплатили более 16 миллионов.





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