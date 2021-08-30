В России за сутки скончались 792 пациента с коронавирусом

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30 августа 2021, 12:01

скорая помощь, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За прошедшие 24 часа в России скончались 792 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за минувшие сутки 50 пациентов с коронавирусом нового типа скончались в Москве, 35 – в Санкт-Петербурге, 32 – в Краснодарском крае. В общей сложности жертвами заболевания в РФ стали 182 429 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за 24 часа в России зарегистрировали 18 325 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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