В России выявили минимальное с 23 июня число заразившихся коронавирусом за сутки – 18 325

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30 августа 2021, 11:39

тесты на COVID-19, pixabay.com

За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 325 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом утром в понедельник, 30 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Согласно последней информации, прирост заболевших стал минимальным с 23 июня. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие 24 часа были выявлены в 85 регионах Российской Федерации. У 1 360 (7,4%) заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России зарегистрировали 6 901 152 случая заражения коронавирусом нового типа.

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