Пользователи китайского портала заявил, что шашлык «символизирует дерзость и отвагу русского народа»

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30 августа 2021, 11:45 Источник: ИноСМИ

шашлык, фото: pixabay.com

Пользователь китайского портала рассказал о блюде, которое, по его мнению, «символизирует дерзость и отвагу русского народа». Соответствующая заметка опубликована на сайте «WeChat».

В материале речь идет о шашлыке. Пользователь призвал не путать понятия «шашлык» и «барбекю», поскольку первое «символизирует дерзость и отвагу русского народа». Он добавил, что «дождь и холод» в РФ не являются препятствием для приготовления мяса на природе.

По его словам, русские удаляют особое внимание маринаду – необходимо соблюдать правильные пропорции ингредиентов. Автор отметил, что в России «вкусно замариновать мясо - высшее мастерство».

«Маринад у опытных мастеров может включать сметану, пиво, вино, оливковое масло, мед»,- поделился пользователь.

Он заметил, что обычно жаркой мяса занимаются мужчины, поскольку процесс требует терпения и уверенности. Блогер пояснил, что «шашлык по-русски» не терпит суеты, а также требует ловкости и зоркости.

«Шашлык можно пожарить везде, но вкуснее всего он получается на природе. Более того, залог восхитительного шашлыка — это душевная компания и единение с природой. Именно благодаря этому удается хорошо отдохнуть и телом, и душой»,- резюмировал автор.

Ранее блогер из Японии назвал глазированные сырки и российский шоколад самыми популярными в его стране десертами.

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