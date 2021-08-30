Прибавка Путина, Лёня Голубков и балет на танке. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

30 августа 2021, 11:41 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Аттракцион неслыханной щедрости



Так совпало, что перед выборами в Госдуму политические партии и их лидеры всерьёз озаботились тяжелой участью российских пенсионеров. Создавший «Единую Россию» президент Владимир Путин, как и полагается главе государства, первым перешел от слов к делу.



«Предлагаю дополнительно для пенсионеров в этом году осуществить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей»,- заявил Путин на встрече с представителями партии власти. На следующий день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков как бы невзначай уточнил, что идея выплат принадлежит не только главе государства, но и… «Единой России».



Конечно, от материальных проблем такая выплата пенсионеров не избавит, но перед выборами для них и рак – рыба.



Почему-то тут вспоминается герой 90-х Леонид Голубков из рекламного ролика финансовой пирамиды МММ.



«Неплохая прибавка к пенсии»,- говорил тогда Лёня, рекламируя дивиденды от средств, полученных фирмой с населения.



Пирамида МММ впоследствии рухнула. Ну это так, к слову.



Не секрет, что многие россияне до обещанных государством регулярных пенсионных выплат попросту не доживают. Но это, как говорится, явно не проблема МММ. Ощущение, что все мы крутимся в каком-то огромном лохотроне, и никто не знает, как это остановить.



Интересно, что труд силовиков Владимир Путин почему-то оценил выше многолетних усилий пенсионеров. Работники силовых структур получат в сентябре в качестве единовременной выплаты на 5 тысяч больше.





В Москве участились массовые драки мигрантов



Целая серия массовых драк среди мигрантов прокатилась по окраинам столицы России. По факту инцидентов уже заведено порядка 800 уголовных дел. Из России было депортировано около 200 человек, а 17 тысячам мигрантов запрещен въезд в нашу страну.



«Кому-то это может показаться чрезмерным. Но так будет и впредь. Москва – город гостеприимный. Но будьте добры в гостях вести себя подобающим образом»,- отреагировал на происходящее мэр столицы Сергей Собянин.



Отмечается, что среди задержанных в Москве много граждан Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.





Сколько стоит собрать ребенка в школу



Сервис SuperJob провел исследование, которое касается размеров денежных сумм, потраченных россиянами на подготовку детей к новому учебному году. В опросе приняли участие 9 тысяч родителей школьников из городов с численностью населения более 1 млн человек.



Оказалось, что больше всего средств родители потратили в Москве и Омске. Сборы детей в школу в этих городах обошлись им в среднем в 11 тысяч рублей на каждого ребенка. Аналитики отмечают, что по сравнению с 2020 годом родительские траты в преддверии 1 сентября в мегаполисах выросли в среднем на 20%.



Ранее Росстат сообщал о рекордном росте реальных доходов россиян с начала пандемии. В ведомстве при этом фактически признали, что статистическими методами определить источники доходов населения там не могут. Получается, что даже власть не в состоянии понять, откуда у россиян берутся деньги.





Как вакцинировать детей



Министр просвещения РФ Сергей Кравцов опроверг появившуюся информацию о том, что детей без прививки против COVID-19 1 сентября не пустят в школу. Он уточнил, что пока в России не зарегистрируют детскую вакцину, о недопуске ребят в учебные заведения не может быть и речи. Кравцов добавил, что исследования вакцины для детей в настоящее время уже проводятся.



Помимо этого, он отметил, что в российских школах с 1 сентября будут усилены противоэпидемиологические меры. Подробностей он не сообщил.





Танки есть - войны не надо



Уралвагонзавод отметился очередным достижением. Сотрудники концерна запатентовали два проекта детской площадки в форме танка «Армата». Известно также, что в прошлом году специалисты корпорации разработали проект детской кроватки в виде танка Т-72.









Фото: сайт Роспатента. Один из проектов детской площадки «Армата»

Похоже, что милитаризм в России выходит на новый уровень. В Алабино на форуме «Армия-2021» солисты Имперского русского балета станцевали на белорусских танках. Сюрреалистическая картина была запечатлена на видео и попала в Сеть.









Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости