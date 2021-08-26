Аналитики сообщили, что родители в Москве и Омске в этом году потратили максимальную сумму на подготовку детей к школе

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26 августа 2021, 09:09

школьные принадлежности, pixabay.com

Аналитики сообщили, какую сумму российские родители в этом году потратили для подготовки детей к школе. Соответствующая информация в четверг, 26 августа, поступила в распоряжение журналистов.

Согласно последним данным, в Москве и Омске родители в среднем потратили 11 тысяч рублей на подготовку детей к учебному году.

Как сообщает RT, далее идет Новосибирск, где расходы составили 10,8 тысячи рублей. В Казани и Самаре приобретение детям всего необходимого для учебы в школе обошлось семьям в 10,2 тысячи рублей.

В Санкт-Петербурге, Краснодаре, Челябинске и Красноярске родителям пришлось заплатить в среднем 10 тысяч рублей на подготовку одного ребенка к школе. В Екатеринбурге вышеуказанная сумма составила 9,8 тысячи рублей, в Ростове-на-Дону – 9,6 тысячи рублей, в Нижнем Новгороде – 9,5 тысячи рублей.

В Уфе на данные цели родители потратили 9,3 тысячи рублей, в Воронеже – 9,1 тысячи рублей, а в Волгограде и Перми – в среднем подготовка ребенка к школе обошлась в 2021 году в 9 тысяч рублей.

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