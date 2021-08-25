Накануне 1 сентября мошенники предлагают школьные принадлежности по сниженным ценам

Аргументы Недели → Криминал 13+

25 августа 2021, 12:32

Накануне нового учебного года кибермошенники стали активно приглашать на фишинговые сайты обучающихся, родителей и учителей. Основная цель злоумышленников заключается в незаконном получении платёжных данных граждан и денежных средств.



Специалисты по кибербезопасности нашли более сотни фишинговых площадок. Они маскируются под интернет-магазины, торгующие школьной формой, канцелярскими принадлежностями по низкой цене. Владельцы данных сайтов предлагают клиентам внести предоплату и ввести данные банковской карты. В итоге люди моментально теряют средства со счёта и передают злоумышленникам конфиденциальную информацию.



Родители школьников пытаются найти товары перед новым учебным годом по выгодной цене, не задумываясь о кибербезопасности. Заместитель гендиректора компании «Газинформсервис» Николай Нашивочников предпреждает: мошеннические сайты активно появляются перед праздничными мероприятиями. Чтобы не быть обманутым, нужно совершать онлайн-покупки на проверенных ресурсах.





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