Накануне 1 сентября мошенники предлагают школьные принадлежности по сниженным ценам

Накануне нового учебного года кибермошенники стали активно приглашать на фишинговые сайты обучающихся, родителей и учителей. Основная цель злоумышленников заключается в незаконном получении платёжных данных граждан и денежных средств.
Специалисты по кибербезопасности нашли более сотни фишинговых площадок. Они маскируются под интернет-магазины, торгующие школьной формой, канцелярскими принадлежностями по низкой цене. Владельцы данных сайтов предлагают клиентам внести предоплату и ввести данные банковской карты. В итоге люди моментально теряют средства со счёта и передают злоумышленникам конфиденциальную информацию.
Родители школьников пытаются найти товары перед новым учебным годом по выгодной цене, не задумываясь о кибербезопасности. Заместитель гендиректора компании «Газинформсервис» Николай Нашивочников предпреждает: мошеннические сайты активно появляются перед праздничными мероприятиями. Чтобы не быть обманутым, нужно совершать онлайн-покупки на проверенных ресурсах.
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