Шойгу заявил, что выплата в размере 15 тысяч рублей стала важным элементом поддержки военных

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30 августа 2021, 11:13 Источник: Россия 24

министр обороны РФ Сергей Шойгу, MOD Russia/via Globallookpress.com

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу заявил утром в понедельник, что единовременная выплата в размере 15 тысяч рублей стала важным элементом социальной поддержки военнослужащих.

Сергей Шойгу отметил, что выплаты для военных стали серьезным элементом социальной поддержки военнослужащих. Еще одной важной вещью министр обороны назвал индексацию.

Напомним, решение о единовременной выплате военнослужащим ранее принял президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства также счел необходимым распространить данную выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

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