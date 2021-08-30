Дипломат Лукьянцев предупредил россиян об «определённых» трудностях при поездках заграницу

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30 августа 2021, 10:42 Источник: РИА Новости

самолет, фото: pixabay.com

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев сообщил, что желающие выехать заграницу россияне должны быть готовы к некоторым трудностям.

«… решение о поездке в отпуск в ту или иную страну - это в общем осознанный и самостоятельный выбор наших граждан, ограничивать его мы тоже не можем. Но, естественно, все, кто принимает решение о выезде по частным делам, в отпуск за рубеж, должны быть готовы к тому, что могут возникнуть определенные трудности»,- пояснил он.

Лукьянцев отметил, что на сайте внешнеполитического ведомства регулярно появляется информация об эпидемиологической ситуации в той или иной стране, включая ограничения из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда разрешили вакцинированным «Спутником V» посетить острова Пхукет и Самуи без карантина.

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