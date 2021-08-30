Политолог Фельдман не поддержал идею о запрете обладателям двойного гражданства быть доверенными лицами на выборах

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30 августа 2021, 10:07

выборы, Zamir Usmanov/Global Look Press

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман оценил предложение о запрете обладателям двойного гражданства являться доверенными лицами в рамках выборов.

Павел Фельдман заявил, что политические партии и лидеры, выбирающие себе доверенных лиц, должны думать о своем имидже и решать, стоит ли делегировать свои интересы лицам с двойным гражданством.

Политолог в беседе с RT выразил мнение, что данная инициатива на федеральном уровне может вызвать "определенный резонанс". Специалист, однако, не уверен в целесообразности подобного предложения, поскольку такое нововведение может ничего не изменить в нынешней политической реальности.

Фельдман заметил, что патриотически-ориентированные партии стараются не выбирать в качестве доверенных лиц людей с двойным гражданством, чтобы не наносить ущерб своему имиджу.

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