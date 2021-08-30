Политолог Орлов предложил запретить людям с двойным гражданством быть доверенными лицами на выборах в РФ

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30 августа 2021, 08:27

выборы, Zamir Usmanov/Global Look Press

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в понедельник, 30 августа, выдвинул идею о запрете обладателям двойного гражданства быть доверенными лицами в рамках выборов

В письме, которое Антон Орлов направил на имя генпрокурора Игоря Краснова, подчеркивается, что в последние несколько лет в законодательство Российской Федерации внесли ряд значительных изменений в целях минимизации иностранного влияния на политическую жизнь, а также выборы в стране.

Как сообщает RT, ссылаясь на текст предложения, законодательство, однако, не ограничивает обладателей двойного гражданства в праве быть доверенными лицами кандидатов и избирательных объединений, а также участвовать в предвыборных кампаниях.

Орлов попросил Краснова рассмотреть целесообразность введения запрета для обладателей двойного гражданства на регистрацию в качестве доверенных лиц кандидатов.

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