Песков разъяснил указ президента о приеме на госслужбу россиян с иностранным гражданством

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26 августа 2021, 13:51 Источник: РИА Новости

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал указ Владимира Путина о возможности приема на госслужбу россиян с иностранным гражданством.

«Этот документ, он ориентирован на очень небольшое количество людей. На очень небольшое количество граждан России, которые действительно оказались в ситуации, когда де-факто они являются гражданами России и устраиваются на государственную, муниципальную службу и востребованы на этой службе, но де-юре у них остается гражданство другой страны, которое они… просто не могут ничего с этим сделать», - пояснил официальный представитель Кремля.

В пример Песков привел людей, которые уехали из Украины. По словам пресс-секретаря, они не могут ни связаться с кем-то на родине, ни приехать туда, «поскольку это просто чрезвычайно опасно для них».

«… де-факто они уже не считают себя гражданами Украины, но де-юре они где-то числятся. То есть речь идет, наверное, там о сотнях людей, не больше», - добавил он.

Представитель Кремля отметил, что исключение, указанное в указе, «обусловлено реальностью жизни, с которой приходится сталкиваться».

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