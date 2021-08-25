Путин разрешил допустить к госслужбе россиян с иностранным гражданством при невозможности от него избавиться

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25 августа 2021, 18:27

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин разрешил россиянам, имеющим иностранное гражданство, поступать на государственную или муниципальную службу, но при одном условии. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Установить, что гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного государства, которое не прекращено по независящим от него причинам, может быть принят на государственную и муниципальную службу и назначен на должность, при замещении которой не требуется оформление допуска к государственной тайне», - сказано в документе.

Кроме того, такие граждане могут быть переведены с их согласия на иную должность в связи со служебной необходимостью и при условии, что это не противоречит интересам государственной или муниципальной службы. Делаться это должно «в исключительных случаях».

При этом в указе говорится, что «госслужащие, имеющие иностранное гражданство, которое не прекращено по независящим от них причинах призваны принимать все возможные меры, направленные на его прекращение», а также воздерживаться от получения документов, удостоверяющих личность гражданина другой страны, и совершения ими иных действий в качестве иностранного лица.

Отмечается, что невозможность прекращения иностранного гражданства для россиянина будет определяться решением главы государства или решением комиссии по вопросам гражданства при президенте РФ.

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