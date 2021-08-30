В Екатеринбурге на 55-м году жизни умер Герой России Роман Шадрин

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30 августа 2021, 09:26

Роман Шадрин, фото: vk.com/unarmyekb

В Екатеринбурге на 55-м году жизни скончался Герой России, ветеран Чеченской войны Роман Шадрин. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщил его близкий друг полковник внутренних войск МВД Серик Султангабиев.

«У Романа Александровича была онкология, сделали операцию, и здоровье, наверное, не выдержало, но точных обстоятельств я не знаю»,- поделился он.

Также сообщение о смерти Романа Шадрина подтвердила его супруга Наталья. У мужчины осталось четверо сыновей, младшему из них нет и года.

По данным издания URA.RU Шадрин умер в Пятом клиническом госпитале войск Нацгвардии на Широкой речке в Екатеринбурге. Однако в медучреждении отказались комментировать данную информацию.

Роман Шадрин родился 23 января 1967 года в станице Кутейниковская Зимовниковского района Ростовской области. С 25 декабря 1994 года участвовал в первой чеченской кампании. В декабре 1995 года ему присвоили звание Героя России.

С мая 2012 года генерал-майор в запасе. После службы был депутатом городской думы и директором ЦПКиО им. Маяковского.

Ранее сообщалось, что на 51-м году умер актер и телеведущий Алексей Лагутин.

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