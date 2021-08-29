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Ушел из жизни на 51-м году актер и телеведущий Алексей Лагутин

, 20:58 Источник: odin.ru

Ушел из жизни на 51-м году актер и телеведущий Алексей Лагутин
pixabay.com

Не стало журналиста и актера Алексея Лагутина. Он не дожил до 51 года. Трагической новостью поделился сайт Одинцовского округа Московской области.

В некрологе говорится, что он скончался в результате тяжелой болезни. Лагутин трудился на телеканале “Одинцово”, работал в качестве автора и ведущего на передачах “ПРОчтение”, “МузАнтракт”, “Беседы у окна”, “Хочу в телевизор”.

“К любому делу Алексей Лагутин подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость”,- подчеркнули в муниципалитете.

Кроме того, он сыграл в таких сериалах, как “Райский уголок”, “Мир! Дружба! Жвачка! — 2”, трудился в театре "Комедианты" в Северной столице и Рязанском областном ТЮЗе.

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