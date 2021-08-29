Аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства в России

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29 августа 2021, 13:16 Источник: RT

инженер, фото: pixabay.com

Аналитики составили рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в сфере производства в августе. Соответствующее исследование опубликовал RT.

Список высокооплачиваемых предложений последнего летнего месяца возглавил сварщик-аргонщик в Московской области. Ему готовы платить до 150 тыс. рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит сварка металлоконструкций, проведение слесарных работ и контроль отгружаемой продукции.

Такую же заплату может получать инженер-конструктор в Санкт-Петербурге и главный инженер проекта в Екатеринбурге.

Далее идет вакансия столяр на мебельном производстве в Екатеринбурге – 110 тыс. руб. в месяц. Он должен уметь изготавливать мебель из массива дерева и взаимодействовать с различными видами столярного оборудования.

107 тыс. руб. предлагают формовщику колбасных изделий на производстве в Москве, а 100 тыс. руб. - оператору гибочного станка в Новосибирске.

Завершает пятерку лидеров токарь-револьверщик в Татарстане. Он может зарабатывать от 85 тыс. до 90 тыс. руб. Будущий сотрудник должен иметь опыт работы не менее трёх лет и квалификации не ниже V разряда.

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