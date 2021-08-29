Юрист Соловьёв объяснил, как защититься от неправомерных действий коллекторов

Аргументы Недели → Общество 13+

29 августа 2021, 08:59 Источник: RT

телефон, фото: pixabay.com

Заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьёв рассказал о незаконных действиях коллекторов. Правозащитник объяснил, куда обратиться человеку в случае «неправомерного давления и запугивания».

«Для многих коллекторских агентств существующие сегодня жёсткие рамки закона не являются помехой, чтобы нарушать права граждан при осуществлении процедур взыскания», - высказал он RT, отметив, что факты «неправомерного давления, запугивания и применения криминальных методов появляются с заметной регулярностью».

Соловьёв пояснил, что это касается не только нарушения правил, прописанных в законе, например, о периодичности звонков и посещений должников (с 08:00 до 22:00 по будням и с 09:00 до 20:00 в выходные дни, один звонок в день и два звонка в неделю, одно личное посещение в неделю), но и звонков со скрытых номеров, введения должников в заблуждение относительно правовых последствий невнесения средств, отказа называть свои личные данные, отсутствия записи разговоров, посещения родственников и знакомых должников. Юрист отметил, что коллекторская деятельность «не имеет ничего общего с правоохранительной и контрольной». По его словам, это «обычный бизнес», направленный на возврат задолженности.

«Все коллекторы - всего лишь нанятые бизнесменами работники коммерческих структур. И все проводимые коллекторами аналогии и попытки мимикрировать под правоохранительные органы и действие их методами являются незаконными», -уточнил он.

Эксперт добавил, что они не имеют права угрожать применением физической силы или применять её, оказывать любого рода психологическое давление, портить имущество должника и проводить принудительное изъятие чужой собственности. Соловьёв подчеркнул, что коллекторы не должны взаимодействовать с беременными женщинами, матерями грудных детей в возрасте до 1,5 года, находящимися на лечении в стационаре людьми, инвалидами I группы.

«Граждане, которые столкнулись с нарушением своих прав со стороны коллекторских агентств, могут обратиться с заявлением в территориальное отделение ФССП, регулирующее их деятельность. В заявлении стоит подробно описать все допущенные нарушения правил и ограничений, прописанных в законе №230-ФЗ», - объяснил он.

Правозащитник назвал «бесценным доказательством в пользу потерпевшего» заверенную у нотариуса переписку с коллектором, аудио- и видеозаписи, а также свидетельские показания. Он призывает узнать и подробно записать все данные коллекторов, посмотреть документ, удостоверяющий его личность, доверенность от агентства, которое его направило, и копию свидетельства о внесении сведений об организации в государственный реестр.

Ранее руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева предупредила об угрозах уголовным преследованием со стороны телефонных мошенников.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости