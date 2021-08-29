Сайт Sohu назвал новые корветы Черноморского флота России «свирепыми» кораблями и «настоящим шедевром»

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29 августа 2021, 07:53 Источник: «ПолитРоссия»

Корвет «Василий Быков», MOD Russia / globallookpress.com

Новые корветы российского Черноморского флота являются «свирепыми» кораблями и «настоящим шедевром». Соответствующая оценка данных судов высказана в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu посвятил публикацию корветам проекта 22160. Три корабля данной серии в 2018-2020 годах получил в свое распоряжение Черноморский флот РФ. Еще три судна строятся для оперативно-стратегического объединения в настоящее время.

Сайт отмечает, что корветы оснащены не только современным гидролокационным оборудованием, но и дронами, с помощью которых можно отслеживать появление сил противника. Также констатируется, что представители проекта 22160 обладают обширным арсеналом. На вооружении кораблей сейчас стоят автоматическая 76-миллиметровая пушка, гранатометы ДП-65 и два крупнокалиберных пулемета «Корд». Кроме того, суда могут оснащаться зенитными комплексами «Редут» и «Панцирь-М», противолодочным оружием и крылатыми ракетами «Калибр», указывается в пересказанном «ПолитРоссией» материале Sohu.

Китайский ресурс назвал корветы «свирепыми» кораблями и «настоящим шедевром».

Как сообщалось ранее в воскресенье, американский адмирал Чарльз Ричард предупредил, что суда НАТО могут стать уязвимыми для российских гиперзвуковых ракет «Циркон».

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