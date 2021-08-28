Представитель МИД Кабулов заявил о вероятном нахождении террористов и радикалов среди беженцев из Афганистана

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28 августа 2021, 22:37

U.S. Marines/Global Look Press

Российские власти допускают, что среди беженцев из Афганистана могут быть террористы. Соответствующее заявление поступило от Замира Кабулова, спецпредставителя президента РФ по Афганистану.

Он отметил важность контроля ситуации. В эфире канала “Соловьев Live” на Youtube он подчеркнул, что “под этой личиной могут оказаться именно террористы и радикалы”. При этом Кабулов сказал, что многие беженцы являются мирными гражданами, которые не испытывают доверия к “Талибану” (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее сообщалось, что военные Соединенных Штатов рассматривают угрозы своему контингенту в аэропорту столицы Афганистана как “очень реальные”. Об этом заявлял пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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