В Минпросвещения опровергли информацию, что детей без прививки от коронавируса не пустят в школу

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в беседе с журналистами в субботу, 28 августа, опроверг утверждения, что детей без прививки против COVID-19 1 сентября не пустят в школу.
В рамках Общероссийского родительского собрания Сергея Кравцова спросили, правда ли, что без прививки от коронавируса нового типа дети не смогут пойти в школу.
Глава Минпросвещения опроверг вышеуказанную информацию и уточнил, что вакцина для детей в России пока не зарегистрирована – сейчас проводятся исследования препарата. Именно поэтому, как отметил Кравцов, не может быть каких-либо требований в части недопуска ребят в школы.
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