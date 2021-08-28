С 1 сентября в российских школах усилят противоэпидемиологические меры

В российских школах с 1 сентября будут усилены противоэпидемиологические меры в целях обеспечения безопасности детей и учителей. Об этом сообщил в субботу глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
Министр просвещения уточнил, что с учетом эпидемиологической ситуации в школах будут усилены меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором и Минздравом. Сергей Кравцов в рамках Общероссийского родительского собрания попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям.
По словам главы Минпросвещения, планов о переводе учеников на дистанционное обучение у ведомства нет.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.