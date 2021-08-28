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С 1 сентября в российских школах усилят противоэпидемиологические меры

, 13:42 Источник: ТАСС

С 1 сентября в российских школах усилят противоэпидемиологические меры
школьный класс, pixabay.com

В российских школах с 1 сентября будут усилены противоэпидемиологические меры в целях обеспечения безопасности детей и учителей. Об этом сообщил в субботу глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Министр просвещения уточнил, что с учетом эпидемиологической ситуации в школах будут усилены меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором и Минздравом. Сергей Кравцов в рамках Общероссийского родительского собрания попросил граждан с пониманием отнестись к ограничениям.

По словам главы Минпросвещения, планов о переводе учеников на дистанционное обучение у ведомства нет. 

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