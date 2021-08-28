Ушла из жизни член СПЧ Мария Большакова

Аргументы Недели → Общество 13+

28 августа 2021, 13:14 Источник: сайт СПЧ

Мария Большакова, сайт СПЧ

В субботу, 28 августа, в возрасте 71 года после тяжелой болезни из жизни ушла член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Мария Большакова.

Совет выразил глубокие соболезнования родным и близким Марии Большаковой. "Светлая память", – отмечается в сообщении.

Мария Большакова в 1993 году создала комитет семей военнослужащих Московской области. Впоследствии на его базе была образована общественная благотворительная организация "Союз семей военнослужащих России". С 2006 по 2010 год Большакова входила в состав Общественной палаты Российской Федерации, а с 2011 года была членом СПЧ по развитию гражданского общества и правам человека. В 2015 году ее наградили знаком отличия "За благодеяние".

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости