Глава СПЧ Фадеев заявил, что россиянам следует больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели

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18 августа 2021, 10:18 Источник: Известия

работа в офисе, pixabay.com

Глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что россиянам следует больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели.

Валерий Фадеев подчеркнул, что труд является главным аспектом в жизни, поэтому он должен приносить радость. Глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека обратил внимание на то, что не все граждане РФ находят работу по душе, поэтому воспринимают ее как ярмо.

Фадеев заявил, что ведется слишком много разговоров о сокращении рабочей недели, а также о праздниках. По его мнению, мысли россиян должны течь в другом направлении.

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