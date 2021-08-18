Глава СПЧ Фадеев заявил, что россиянам следует больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели

Глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что россиянам следует больше работать, а не добиваться четырехдневной рабочей недели.
Валерий Фадеев подчеркнул, что труд является главным аспектом в жизни, поэтому он должен приносить радость. Глава совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека обратил внимание на то, что не все граждане РФ находят работу по душе, поэтому воспринимают ее как ярмо.
Фадеев заявил, что ведется слишком много разговоров о сокращении рабочей недели, а также о праздниках. По его мнению, мысли россиян должны течь в другом направлении.
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