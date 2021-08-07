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Сенатор Рязанский по поводу работы по выходным: нужно не увеличивать рабочую неделю, а повышать уровень доходов россиян

, 22:02 Источник: URA.RU

Сенатор Рязанский по поводу работы по выходным: нужно не увеличивать рабочую неделю, а повышать уровень доходов россиян
Валерий Рязанский, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Для восстановления в России в настоящее время экономики следует заниматься повышением уровня доходов граждан, а не менять продолжительность рабочей недели, сокращать или продлевать.

Это мнение в беседе с изданием URA.RU выразил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

Сенатор прокомментировал идею депутата Госдумы Николая Арефьева, заявившего, что российская экономика может восстановиться путем увеличения рабочей недели, и для перехода на четырехдневную рабочую неделю у страны нет инструментов.

По словам Рязанского,  "первичным источником движения вперед экономики является потребление", если в условиях пандемии падают доходы, то соответственно падают потребление и предложение.

"Поэтому начинать надо с повышения уровня материального благополучия людей и, таким образом, эта цепочка потянет за собой все", — полагает политик.

Идею продлить рабочую неделю прокомментировали в ФНП. Профсоюзы считают, что увеличение рабочей недели грозит социальным взрывом. 

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