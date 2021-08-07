Замглавы Федерации независимых профсоюзов России Шершуков предупредил о социальном взрыве при продлении рабочей недели

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2021, 21:17

фото: pixabay.com

В случае продления рабочей недели, о котором высказался депутат Госдумы Николай Арефьев, может произойти социальный взрыв. Об этом предупредил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

В ответ на идею Арефьева о продлении рабочей недели, чтобы "вытащить страну из разрухи", Шершуков сказал, что реализация этой инициативы может привести к проблемам в обществе.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва" представитель профсоюзов отметил, что "как говорил профессор Преображенский, разруха не в сортирах, а в головах".

По его мнению, в предвыборный период эта разруха у некоторых усиливается. Александр Шершуков напомнил, что за сверхурочную работу должны платить в полтора-два раза больше, и общее количество рабочих часов, на которое работника можно привлекать в течение года, ограничено.

"40-часовая рабочая неделя – это социальное достижение, которое завоевывалось работниками кровью, причём в буквальном смысле", - также напомнил Шеркунов. Он считает, что Россию "нужно выводить не с помощью мышечных усилий, а с помощью работы головой и принятия нормальных законов, в том числе социальных".

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