В Госдуме всерьез думают увеличить рабочую неделю ради восстановления экономики

Аргументы Недели → Общество 13+

7 августа 2021, 14:48 Источник: URA.RU

В Госдуме всерьез задумались об увеличении рабочей недели. Это нужно ради восстановления экономики.

«Нам не о четырёхдневной рабочей неделе надо думать, а о продлёнке. О том, чтобы и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи», — заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

Вот только депутат никак не объяснил, каким образом можно вернуть востребованность даже на собственном рынке российской продукции. Ведь из-за 20 % НДС отечественные товары никак не могут конкурировать с зарубежными.

«Если человек не работает, то прибавочной стоимости нет, и, естественно, зарплаты тоже нет. Каким образом это можно сделать? За счёт увеличения себестоимости? Можно увеличить себестоимость, но тогда наша продукция будет не востребована», — считает парламентарий.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости