В России скончались 799 пациентов с COVID-19

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28 августа 2021, 12:01

врач в защитном костюме, Aleksander Polyakov/Global Look Press

За минувшие сутки на территории России скончались 799 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последним данным оперштаба, в частности, за прошедшие 24 часа 55 человек с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 36 – в Санкт-Петербурге, 34 – в Краснодарском крае. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в РФ стали 180 840 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в России зарегистрировали 19 492 случая заражения коронавирусом нового типа

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