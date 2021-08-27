О нефтяных пятнах в Черном море и дырах в российском бюджете

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27 августа 2021, 21:07 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Седьмого августа в Черном море при погрузке греческого танкера Minerva Symphony на терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) произошел разлив нефти. Официальной оценки нанесенного природе ущерба до сих пор нет. Сообщение о случившемся пресс-служба компании выпустила лишь девятого августа, спустя два дня после аварии. В нем говорилось о том, что в море попало около 12 кубометров нефти, а площадь разлива составила 200 квадратных метров. Тем временем независимые специалисты говорят о возможности разлива более чем 300 тонн нефти, а согласно данным спутниковых снимков Института космических исследований РАН, площадь выброса могла достигать 80 квадратных километров.





Как «улетучились» голландцы



Известно, что в марте 2021 года КТК (АО «КТК-Р») сменил подрядчика, который обслуживал выносные погрузочные устройства (ВПУ) в море. Раньше этим занималась российская «дочка» голландской компании «Смит Ламналко», весной ей на смену пришло ООО «Транснефть-Сервис», дочерняя структура ПАО «Транснефть».



Ситуация выглядела так, словно обслуживание терминала попросту «отжали». Отвечать за бесперебойную работу ВПУ стала компания, которая к началу весны не имела ни опыта проведения подобных работ, ни специальной техники. В то же время профессионалы ООО «Ламналко» в составе 96 человек выступали с публичным обращением к властям с просьбой спасти уникальный коллектив. Однако в марте прежняя команда была буквально выдавлена с терминала не без участия гендиректора АО «КТК-Р» Николая Горбаня и бывшего руководителя компании «Транснефть-Сервис», а ныне главы Новороссийского морского торгового порта Сергея Киреева. Стоит отметить, что Киреев ранее неоднократно попадал в эпицентр расследований журналистов в связи с офшорными схемами «дочки» госкомпании.



Первая загрузка танкера на терминале КТК у Новороссийска состоялась еще в октябре 2001 года. Почти 20 лет на этом объекте не было серьёзных происшествий. Но что же пошло не так?





По факту аварии, произошедшей на терминале КТК 7 августа 2021 года, было возбуждено уголовное дело по ч 2 ст. 252 УК РФ (загрязнение морской среды, причинившее существенный вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде). Сообщалось, что объём разлившейся нефти будет вычислен на основе пропускной способности насоса выносного причального устройства (ВПУ). Во время предварительного обследования устройства было установлено, что причиной выброса явилось разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора, который является составной частью ВПУ.



Тут, похоже, в этой истории и начинается самое интересное. Оборудование следствие передало экспертам одного из институтов Росприроднадзора в Москве. После этого государственные органы перешли в режим молчания.



Мы знаем, какую огромную роль в России зачастую играют неформальные связи. В «Транснефти» за работу с госорганами отвечает Владимир Каланда, а его супругу Ларису, по некоторым сведениям, в компании называют чуть ли не «серым кардиналом». Владимир Каланда, будучи выходцем из спецслужб, в начале 2000-х работал в Управлении кадров президента России и, кроме того, имел должность ответственного секретаря комиссии по предварительному рассмотрению кандидатур на должности федеральных судей. Именно ему обязана своими карьерами чуть ли не половина действующего судейского корпуса. Лариса Каланда ни много ни мало является вице-президентом «Транснефти» и курирует в компании правовой блок. И еще весенние попытки руководства КТК свалить возможные проблемы на терминале на бывшего подрядчика едва ли обошлись без ее участия. После августовской аварии у Новороссийска ее почин поддержали свыше. Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко связала произошедшее с «многолетней эксплуатацией данных сооружений без капитальных ремонтов». Административный ресурс КТК крайне необходим, ведь за ним можно скрыть работу настоящего коррупционного механизма.





Деньги из России можно вывозить даже буксирами



Удивительно, что мимо правоохранительных и налоговых органов нашей страны на протяжении многих лет «проплывают» довольно заметные и важные детали. Ликвидацией разлива нефти занимались буксиры «Арктур», «Антарес», «Алиот» и «Альтаир», которые, как сообщается на официальном сайте ПАО «Транснефть», принадлежат ООО «Транснефть-Сервис». Однако, если поднять выписки из бербоут-чартерного реестра судов РФ, то выясняется, что «Транснефть-Сервис» (ТНС) арендует эти буксиры у кипрских компаний, причём по принципу «одно судно – один офшор».



Один буксир обходится ООО «Транснефть-Сервис» в 6,8 тыс. долларов сутки. При этом рыночная цена аренды таких вспомогательных судов у крупных международных поставщиков составляет 2,5 — 3 тыс. долларов.

Не является ли это обстоятельство способом занизить налогооблагаемую базу в России и вывести деньги в офшор?



Интересно, что еще в 2011 году «Транснефть-Сервис» (ТНС) выдавил с терминала КТК государственную «Морспасслужбу», отвечавшую за готовность к ликвидации аварийных разливов нефти. Изначально услуга обходилась консорциуму в 28 тыс. долларов в месяц, но уже очень скоро «дочка» «Транснефти» повысила цену до 890 тыс. долларов в месяц – в 30 раз! Похоже, что офшорные технологии работают уже далеко не первый год.



По данным издания «Наша версия», кипрские фирмы-прокладки, каждая из которых имеет по одному буксиру, принадлежат более крупным компаниям: Heawey Enterprise Ltd и First Link Management Services Limited. В составе их руководства и учредителей находятся те же люди, что и в «прокладках»: Socrates Ellina, Areti Charidemou и Marine Louizou.



При всем при этом отметим и еще одну очень важную деталь. Одним из совладельцев АО «КТК-Р» является Российская Федерация в лице Росимущества (24% уставного капитала, акции находятся в доверительном управлении «Транснефти»).



По информации нескольких источников, автором офшорной схемы с буксирами является Сергей Киреев, возглавлявший ранее «Транснефть-Сервис». Ныне он работает генеральным директором Новороссийского морского торгового порта. Источники сообщают, что Киреев неоднократно был замечен в контактах с кипрскими Socrates Ellina, Areti Charidemou и Marine Louizou.





Кого назначат виновником?



Как уже было сказано, «Транснефть-Сервис» стала подрядчиком по обслуживанию морского терминала КТК в марте 2021 года. Стоимость заключенного между КТК и ООО «Транснефть-Сервис» контракта составляет более миллиона долларов в день. Было объявлено, что компания выиграла конкурсные процедуры. Интересно, но результаты этого конкурса не опубликованы до сих пор.



Зато известно, что весной именно ООО «Транснефть-Сервис» произвела замену того самого шланга на выносном причальном устройстве. И, получается, что эти действия привели к экологической катастрофе в Черном море в августе. Доказательством этому является выпущенный компанией пресс-релиз, в котором сообщалось, что действовавший на тот момент подрядчик ООО «Ламналко» якобы отказался выполнять работы под предлогом отсутствия технических возможностей. Уже в августе это сообщение было истолковано как реакция на бездействие «Ламналко», но при этом почему-то никто не вспоминает об ответе этой компании на претензии КТК.



«Смит Ламналко не отказывается от проведения работ, но хочет провести их в соответствии с требованиями и нормами безопасности и соблюдением всех утвержденных КТК процедур, что требует соответствующего времени на подготовку и не может быть выполнено за оставшееся время до истечения срока действия договора», - говорится в письме прежнего подрядчика, отправленном КТК.



Известно также, что компания «Ламналко» решила идти до конца и старается защитить деловую репутацию. В связи с этим она составила иски в международные арбитражные и судебные инстанции, которые теперь могут обернуться «Транснефти» скандалами уже за пределами страны.



Интересно, что незадолго до аварии, 21 июля, на официальном сайте КТК появилась информация о масштабных учениях, в ходе которых отрабатывались действия во время разрушения подводного трубопровода при погрузке танкера у выносного причального устройства, а также ликвидация последствий разлива нефти в прибрежной полосе.



«Учения получили положительную оценку наблюдателей, представителей государственных надзорных органов, акционеров», – отметили в консорциуме.



Но, как видим, появление нефтяного пятна размером в 80 квадратных километров в условиях реальной аварии говорит нам об обратном. И очень не хотелось бы, чтобы вину за катастрофу в итоге повесили на рядовых сотрудников компании, в то время как ее руководство, прикрываясь админресурсом, купается в море цифр с большим количеством нулей.





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