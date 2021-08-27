Член Общественной палаты Хамзаев предложил обеспечить студентов-очников бесплатным доступом в интернет
27 августа 2021, 17:19
Член Общественной палаты Российской Федерации Султан Хамзаев предложил обеспечить студентов-очников бесплатным доступом в интернет. Данное предложение от направил на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
Общественный деятель в письме на имя министра подчеркнул, что при помощи интернета студенты получают доступ к необходимой учебной литературе, различным научным статьям, а также онлайн-лекциям, которые облегчают процесс обучения.
Султан Хамзаев, как сообщает RT, попросил Максута Шадаева рассмотреть возможность создания особых бесплатных тарифов на доступ в интернет для студентов вузов и средне-специальных учебных заведений бюджетных отделений очной формы обучения.
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