Челябинских студентов не будут заставлять вакцинироваться от ковида

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26 августа 2021, 13:16 Анна Семенова

Студенты сами сделают выбор: привиться или нет. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Но мобильные пункты, где можно сделать прививку, в учебных заведениях появятся.

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области напряженная. Вновь стало сложно попасть на прием к терапевту, увеличилось время ожидания скорой. Уже несколько дней подряд фиксируется более 20 смертей от COVID-19.

А ведь учебный год, когда в одном помещении соберется большое количество школьников и студентов, еще не начался. Медики прогнозируют очередной подъем заболеваемости с приходом осени.

Однако о дистанционном обучении речь не идет. В школах будут соблюдены меры безопасности, студенты также выйдут на лекции в аудитории.

Многие переживают, что в вузах введут обязательную вакцинацию, в том числе при заселении в общежития. Сегодня первый зам.губернатора Ирина Гехт эту информацию опровергла. Ребята сами решат, делать им прививку или нет. Однако убеждать вакцинироваться студентов будут.

При учебных заведениях появятся мобильные пункты, где можно будет быстро сделать прививку.

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