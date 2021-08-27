Аргументы Недели Общество 13+

Правительство выделит 7,8 миллиарда рублей на выплаты участвующим в проведении вакцинации медикам

, 15:16 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Правительство выделит 7,8 миллиарда рублей на выплаты участвующим в проведении вакцинации медикам
вакцинация, MOD Russia/via Globallookpress.com

Правительство Российской Федерации выделило из резервного фонда более 7,8 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые принимают участие в проведении вакцинации против COVID-19.

В документе говорится, что в 2021 году из резервного фонда правительства РФ Министерству здравоохранения будут выделены 7 827 149,1 рублей в целях софинансирования расходных обязательств российских субъектов по обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медикам, участвующим в проведении вакцинации граждан.

Напомним, в настоящий момент вакцинация против COVID-19 осуществляется во всех регионах России.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Политика

Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

Песков заявил, что в Кремле «негативно» восприняли ситуацию с предвыборными плакатами с Калининградом в составе Германии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о размещении в Германии предвыборных плакатов с картой довоенных лет, на которой изображена Калининградская область в составе страны.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью