Правительство выделит 7,8 миллиарда рублей на выплаты участвующим в проведении вакцинации медикам

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27 августа 2021, 15:16 Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

вакцинация, MOD Russia/via Globallookpress.com

Правительство Российской Федерации выделило из резервного фонда более 7,8 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, которые принимают участие в проведении вакцинации против COVID-19.

В документе говорится, что в 2021 году из резервного фонда правительства РФ Министерству здравоохранения будут выделены 7 827 149,1 рублей в целях софинансирования расходных обязательств российских субъектов по обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медикам, участвующим в проведении вакцинации граждан.

Напомним, в настоящий момент вакцинация против COVID-19 осуществляется во всех регионах России.

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