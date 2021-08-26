Вирусолог Аграновский заявил, что в некоторых регионах России наблюдается нехватка вакцин от COVID-19

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26 августа 2021, 16:35

pixabay.com

Тедрос Аданом Гебрейесус, занимающий пост гендиректора ВОЗ, призвал государства быть готовыми к очередной пандемии осенью. Вирусолог Алексей Аграновский поделился информацией о том, как будет готовиться к этому Российская Федерация.

По словам специалиста, в России на сегодняшний день наблюдается очень высокий уровень заболеваемости COVID-19. Он отметил, что “радоваться нечему”, и в стране можно в настоящее время разве что подготовить реанимации, аппараты ИВЛ, койки и медперсонал. Он призвал население делать прививки от коронавирусной инфекции, сообщает Общественная служба новостей.

Аграновский подчеркнул, что сегодня на российской территории налажено неплохое производство “Спутника”, однако в ряде регионов страны отмечается нехватка вакцин от COVID-19. Он добавил, что пока в РФ не будет привито минимум 60% населения, “думать о ревакцинации - преждевременно, это роскошь”.

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