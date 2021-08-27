Сенатор Рязанский об отказе от МРОТ в России: «Сейчас об этом рано говорить»

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27 августа 2021, 13:23 Источник: RT

калькулятор, фото: pixabay.com

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал предложение депутата Госдумы Николая Арефьева об отказе от МРОТ в России.

«Мне кажется, что сейчас об этом рано говорить, мы только достигли уровня соотношения один к одному, когда прожиточный минимум и МРОТ - близки, сравнялись. Это был длительный путь», - высказал он RT.

Сенатор напомнил, что с начала 2000 года эти показатели были в разных скоростных режимах. По его словам, прожиточный минимум всегда опережал темпы роста МРОТ. Рязанский считает, что нужно «двигать более высоким темпом прежде всего МРОТ».

«Это было бы верно, таким образом двигать этот процесс. Я бы не отказывался от показателей МРОТ. Всё-таки мы в трёхстороннем режиме - я имею в виду правительство, работодатель и профсоюзы - рассматривали все вопросы, соотношение рабочих дней, праздников», - пояснил он.

Рязанский отметил, что МРОТ является «очень серьёзным показателем для взаимоотношений людей труда и тех, кто является работодателем». Сенатор добавил, что этот показатель начинался с 83,49 рублей.

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