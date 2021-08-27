Депутат Госдумы Арефьев предложил отказаться от МРОТ

Аргументы Недели → Общество 13+

27 августа 2021, 10:47 Источник: URA.RU

калькулятор, фото: pixabay.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ориентироваться на показатель прожиточного минимума.

«Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», - пояснил он в беседе с URA.RU.

Арефьев добавил, что сейчас налогообложение и многие административные штрафы привязаны к МРОТ. По его словам, этот показатель больше вредит, чем приносит пользы. Депутат призвал «отвязать» МРОТ от всех других параметров.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости