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Депутат Госдумы Арефьев предложил отказаться от МРОТ

, 10:47 Источник: URA.RU

Депутат Госдумы Арефьев предложил отказаться от МРОТ
калькулятор, фото: pixabay.com

Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев предложил отказаться от минимального размера оплаты труда (МРОТ) и ориентироваться на показатель прожиточного минимума.

«Такой оплаты труда быть не должно. Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде. Есть прожиточный минимум. Здесь достаточно его. А оплата труда в любом случае не должна быть ниже прожиточного минимума», - пояснил он в беседе с URA.RU.

Арефьев добавил, что сейчас налогообложение и многие административные штрафы привязаны к МРОТ. По его словам, этот показатель больше вредит, чем приносит пользы. Депутат призвал «отвязать» МРОТ от всех других параметров.

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