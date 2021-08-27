Артемия Лебедева возмущает негативная реакция на установку скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4» в Москве

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27 августа 2021, 12:32 Источник: RT

Артемий Лебедев, фото: АГН Москва/Global Look Press

Дизайнер Артемий Лебедев прокомментировал установку скульптуры Урса Фишера «Большая глина №4» на Болотной площади в Москве. Вокруг произведения современного искусства продолжают вести активные споры, не все смогли по достоинству оценить задумку автора.

«Больше всего на свете меня возмущают люди, которым не нравится скульптура Урса Фишера «Большая глина №4» перед новым Домом культуры «ГЭС-2», который собираются скоро открыть в Москве. Причём заметьте, что она ещё и временная. Она постоит пару месяцев всего», - цитирует его слова RT.

По его словам, «скульптура похожа на то, как скульптор начинает свою работу». Лебедев пояснил, что сначала автор берет куски глины, слепляет их вместе, а потом постепенно начинает придавать этой глине форму. Он считает, что данная скульптура «на самом деле очень философское, очень глубокое высказывание».

Ранее Лебедев назвал «уродской» скульптуру «Родина-мать», которая расположена на Мамаевом Кургане в Волгограде.

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