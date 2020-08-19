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Артемий Лебедев назвал «уродской» скульптуру «Родина-мать» в Волгограде

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]

Артемий Лебедев назвал «уродской» скульптуру «Родина-мать» в Волгограде
Скульптура «Родина-мать» в Волгограде, Ministry of Culture Russia / globallookpress.com

Отечественный дизайнер Артемий Лебедев назвал «уродской» скульптуру «Родина-мать», которая расположена на Мамаевом Кургане в Волгограде. С соответствующим заявлением Лебедев выступил в эфире своего YouTube-канала.

По словам дизайнера, монумент представляет собой «ужаснейшее произведение» советского искусства. Лебедев выразил сожаление по поводу того, что скульптуру «никуда не денешь».

Единственным достоинством «Родины-матери», как полагает эксперт, является вид, который открывается с верхушки монумента.

Ранее в августе Артемий Лебедев объявил о том, что может больше не вернуться в Российскую Федерацию. Данное решение далось нелегко, рассказал дизайнер.

ДЦ

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