Артемий Лебедев назвал «уродской» скульптуру «Родина-мать» в Волгограде
19 августа 2020, 16:05[ «Аргументы Недели» ]
Отечественный дизайнер Артемий Лебедев назвал «уродской» скульптуру «Родина-мать», которая расположена на Мамаевом Кургане в Волгограде. С соответствующим заявлением Лебедев выступил в эфире своего YouTube-канала.
По словам дизайнера, монумент представляет собой «ужаснейшее произведение» советского искусства. Лебедев выразил сожаление по поводу того, что скульптуру «никуда не денешь».
Единственным достоинством «Родины-матери», как полагает эксперт, является вид, который открывается с верхушки монумента.
Ранее в августе Артемий Лебедев объявил о том, что может больше не вернуться в Российскую Федерацию. Данное решение далось нелегко, рассказал дизайнер.
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