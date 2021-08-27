В России выявили более 19,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусом
27 августа 2021, 11:58
Оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России составило 6 844 049 человек. Темп прироста по стране остается на уровне 0,29 процента.
«За последние сутки в России выявлено 19 509 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 798 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 217 человек», - пояснили в ведомстве в пятницу, 27 августа.
Наибольшее число зараженных зарегистрировано в Москве – 1509, Санкт-Петербурге – 1395, Московской области – 786, Свердловской области – 528 и Ростовской области – 488.
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