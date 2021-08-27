Портал Soha назвал новый российский комплекс С-500 «настоящим огненным драконом»

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27 августа 2021, 08:48 Источник: «ПолитРоссия»

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Новый российский зенитный ракетный комплекс С-500, поставки которого в армию страны должны начаться в конце текущего года, является «настоящим огненным драконом». Соответствующая оценка боевых возможностей данного оружия высказана в материале, появившемся на страницах вьетнамской интернет-прессы.

Сайт Soha констатировал, что С-500 сможет уничтожать, в частности, межконтинентальные баллистические и крылатые ракеты, сверхзвуковые аппараты. Высота поражения системы достигает 200 километров, то есть она способна работать в ближнем космосе.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Soha отмечается, что в мире не существует аналогов С-500. Вьетнамский портал назвал комплекс «настоящим огненным драконом».

Как сообщалось ранее в пятницу, китайское издание NetEase написало, что Москва «застала врасплох» США, ответив на американские санкции рекордным со времен холодной войны числом полетов авиации к Аляске.

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