Аргументы Недели Общество 13+

Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей

, 15:33 Источник: ТАСС

Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей
смартфон, фото: pixabay.com

Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму в 36 миллионов рублей. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили на сайте Роскомнадзора.

Причиной такого решения стал отказ переносить в РФ серверы с данными российских пользователей.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных"), в отношении WhatsApp LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», - пояснили в пресс-службе суда.

Отмечается, что Twitter обязали выплатить 17 миллионов рублей, Facebook - 15 миллионов. В Роскомнадзоре напомнили, что в феврале 2020 года они уже привлекались к административной ответственности. Тогда штрафы составили по четыре миллиона рублей. Twitter не выплатил до сих пор.

Согласно российскому законодательству, оператор персональных данных должен хранить информацию о пользователях из РФ на расположенных в стране серверах. Требование действует с 2015 года. Ответственность за его нарушение установили в 2019 году.

Ранее депутат Марина Мукабенова, комментируя возможный уход Google с российского рынка, заявила, что местные жители смогут спокойно прожить без сервиса и «истерики не нужны». 29 июля компания была оштрафована на 3 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП. 


Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Депутат ДНР Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет

Депутат ДНР Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет

Депутат Народного совета самопровозглашенной ДНР Александр Быкадоров предрек исчезновение Украины максимум через десять лет. Соответствующий прогноз парламентарий сделал в разговоре с журналистами.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью