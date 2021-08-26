Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей

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26 августа 2021, 15:33 Источник: ТАСС

смартфон, фото: pixabay.com

Мировой суд Москвы оштрафовал Facebook, WhatsApp и Twitter на общую сумму в 36 миллионов рублей. Об этом в четверг, 26 августа, сообщили на сайте Роскомнадзора.

Причиной такого решения стал отказ переносить в РФ серверы с данными российских пользователей.

«Постановлением мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ ("Нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных"), в отношении WhatsApp LLC назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», - пояснили в пресс-службе суда.

Отмечается, что Twitter обязали выплатить 17 миллионов рублей, Facebook - 15 миллионов. В Роскомнадзоре напомнили, что в феврале 2020 года они уже привлекались к административной ответственности. Тогда штрафы составили по четыре миллиона рублей. Twitter не выплатил до сих пор.

Согласно российскому законодательству, оператор персональных данных должен хранить информацию о пользователях из РФ на расположенных в стране серверах. Требование действует с 2015 года. Ответственность за его нарушение установили в 2019 году.

Ранее депутат Марина Мукабенова, комментируя возможный уход Google с российского рынка, заявила, что местные жители смогут спокойно прожить без сервиса и «истерики не нужны». 29 июля компания была оштрафована на 3 млн рублей по ч. 8 ст. 13.11 КоАП.





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