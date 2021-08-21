Аргументы Недели → Общество 13+

21 августа 2021, 14:29 Источник: Говорит Москва

В Госдуме уверены, что россияне смогут спокойно прожить без Google и «истерики нам не нужны». Так зампред думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова прокомментировала заявление Google о возможном уходе из России.

Суд в Москве оштрафовал Google еще на 6 млн рублей за отказ удалять информацию с призывами к участию в несогласованных акциях. На что компания заявила, что вообще может уйти с российского рынка.

Такое поведение Google Мукабенова назвала «истеричным», подчеркнув, что компании следует решать все проблемы через суд и не прибегать к манипуляциям. «Компания зарабатывает деньги на наших гражданах. При этом они еще и стараются манипулировать потребителями своего же продукта. Это неприемлемо», — сказала она.

Депутат считает, что в России есть достаточно качественных поисковых сервисов. «Нельзя кричать, что без них народ вымрет. Они пытаются сохранить свой бизнес истерикой и утверждать, что граждане без их программы просто не справятся. Это неправда», — заключила депутат.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости