В России за сутки скончались 820 пациентов с COVID-19

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26 августа 2021, 12:07

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

За минувшие сутки на территории России скончались 820 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Соответствующую информацию предоставили в оперштабе по борьбе с распространением COVID-19.

В оперативном штабе в четверг, 26 августа, уточнили, что за прошедшие 24 часа, в частности, 54 пациента с коронавирусной инфекцией скончались в Москве, 38 – в Санкт-Петербурге, 34 – в Краснодарском крае. В общей сложности с начала пандемии жертвами заболевания в РФ стали 179 243 человек.

Ранее сегодня сообщалось, что за сутки в России выявили 19 630 случаев заражения COVID-19.

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