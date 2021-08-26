Аргументы Недели Общество 13+

В России за сутки выявили 19 630 случаев заражения коронавирусом

, 12:01

В России за сутки выявили 19 630 случаев заражения коронавирусом
тест на COVID-19, Dirceu Portugal/Keystone Press Agency

За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 19 630. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 446 (7,4%) заболевших нет клинических проявлений COVID-19.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 824 540 случаев заражения коронавирусом нового типа.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ЕТ

Общество

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Минтруд РФ изменит правила начисления выплат на детей от трех до семи лет

Заместитель главы Министерства труда Ольга Баталина сообщила, что правила начисления социальных выплат на детей от трех до семи лет, одиноким родителям, а также женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, будут изменены.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью