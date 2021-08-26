В России за сутки выявили 19 630 случаев заражения коронавирусом
26 августа 2021, 12:01
За прошедшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 19 630. Об этом сообщили в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно последней информации оперштаба, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы за минувшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. Уточняется, что у 1 446 (7,4%) заболевших нет клинических проявлений COVID-19.
В общей сложности с начала пандемии в России выявили 6 824 540 случаев заражения коронавирусом нового типа.
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