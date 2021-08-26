Ученые пришли к выводу, что вакцина Pfizer повышает риск развития болезней сердца

Аргументы Недели → Здоровье 13+

26 августа 2021, 11:16 Источник: РИА "Новости"

вакцина Pfizer, Dinendra Haria/Keystone Press Agency

Применение вакцины против коронавируса нового типа компаний Pfizer Inc и BioNTech SE существенно повышает вероятность возникновения болезней сердца. Об этом стало известно после проведения исследования.

Израильские и американские ученые провели анализ в условиях общенациональной массовой вакцинации и выяснили, что вакцина BNT162b2 связана с высокой вероятностью развития миокардита – данное заболевание возникает в одном-пяти случаях на 100 тысяч человек. Эксперты, однако, обратили внимание на то, что риск этой болезни значительно выше у зараженных коронавирусной инфекцией – 11 случаев на 100 тысяч человек.

Вакцина Pfizer также незначительно повышает вероятность развития аппендицита, аритминии, инфаркта, опоясывающего герпеса и перикардита.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости