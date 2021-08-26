Ученые пришли к выводу, что вакцина Pfizer повышает риск развития болезней сердца

Применение вакцины против коронавируса нового типа компаний Pfizer Inc и BioNTech SE существенно повышает вероятность возникновения болезней сердца. Об этом стало известно после проведения исследования.
Израильские и американские ученые провели анализ в условиях общенациональной массовой вакцинации и выяснили, что вакцина BNT162b2 связана с высокой вероятностью развития миокардита – данное заболевание возникает в одном-пяти случаях на 100 тысяч человек. Эксперты, однако, обратили внимание на то, что риск этой болезни значительно выше у зараженных коронавирусной инфекцией – 11 случаев на 100 тысяч человек.
Вакцина Pfizer также незначительно повышает вероятность развития аппендицита, аритминии, инфаркта, опоясывающего герпеса и перикардита.
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